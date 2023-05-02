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Гурьянов Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гурьянов
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3612. ГУРЬЯНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 34 л., Арск. к., Мульминск. в., д. Арск. Урмат. Главсуд Татарск. А. С. С. Р. Ст. 91 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г Исп. 19 окт. 923.

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