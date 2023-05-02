Гурьянов Иван Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гурьянов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3612. ГУРЬЯНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 34 л., Арск. к., Мульминск. в., д. Арск. Урмат. Главсуд Татарск. А. С. С. Р. Ст. 91 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г Исп. 19 окт. 923.
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