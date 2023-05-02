Антипкин Александр Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антипкин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 261. АНТИПКИН, АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 19 л. Гр. Шацк. у., Алафеевск. в., с. Нижне-Мальцева; — М. Н. С. 4 уч. Шацк. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 19 сент. 918.
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