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Чеплагин Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чеплагин
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 277
Источник
Скан
Оригинальная запись
30202. ЧЕПЛАГИН, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 55 л. Гр. Вологодск. у., Кубенск. в., д. Мартыново; — Н. С. 1 уч. Вологодск. у. Растрата, лиш. св. 2 г. Исп. 2 окт. 920.

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