Граляк Иван Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Граляк
- Имя
- Иван
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46241. ГРАЛЯКЪ, ИВАНЪ СТАНИСЛАвовъ. К. Кольск. у., гм. Сомпольно, д. Монкольцо, 45 л., рд. т. же у., гм. Люботынь, въ пос. Брдовъ; — Варшав. С. П., 1 ч. 1485 У., тюр. 2 м., но, по Выс. маниф. 904 г., отъ наказ. освобожденъ. Исп. 9 Апр. 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.