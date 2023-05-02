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Граляк Иван Станиславов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Граляк
Имя
Иван
Отчество
Станиславов
Дата исполнения приговора
09 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
Источник
Скан
Оригинальная запись
46241. ГРАЛЯКЪ, ИВАНЪ СТАНИСЛАвовъ. К. Кольск. у., гм. Сомпольно, д. Монкольцо, 45 л., рд. т. же у., гм. Люботынь, въ пос. Брдовъ; — Варшав. С. П., 1 ч. 1485 У., тюр. 2 м., но, по Выс. маниф. 904 г., отъ наказ. освобожденъ. Исп. 9 Апр. 905.

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