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Бузин Алексей Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бузин
Имя
Алексей
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
45456. БУЗИНЪ, АЛЕКСѢЙ СТЕПАНОВЪ. К. Елецк. у., Краснополянск. в., с. Успенскаго, 55 л.; — У. Чл. О. С., по Елецк. у., 1 п. 170¹ и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 28 Дек. 904.

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