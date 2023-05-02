Бузин Алексей Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бузин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45456. БУЗИНЪ, АЛЕКСѢЙ СТЕПАНОВЪ. К. Елецк. у., Краснополянск. в., с. Успенскаго, 55 л.; — У. Чл. О. С., по Елецк. у., 1 п. 170¹ и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 28 Дек. 904.
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