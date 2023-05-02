Решетин Александр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Решетин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18564. РЕШЕТИН, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Тамбовск. у., Рассказовск. в., с. Аржанки; — Р. Т. г. Тамбова. Убийство, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. до 3 л. Исп. 11 сент. 920.
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