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Домнин Федор Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Домнин
Имя
Федор
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
4026. ДОМНИН ФЕДОР ГЕРАСИМОВИЧ, 55 л., Сызранск. у., Заборовск. в., д. Демидовой. Амурск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 2 г. 4 м. 14 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 окт. 923.

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