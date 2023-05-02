Хобовская Пелагея Шимонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хобовская
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Шимонова
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 656
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18386. ХОБОВСКАЯ, ПЕЛАГЕЯ Шимонова. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Плоцка, 30 л.; — Варщав. О. С., 134, 135, 2 Ч. 1655, 1659¹ и 1663 У., тюр. 1½ Г. ИСП. 4 АВГ. 908. 905 9278 1655 У. | 902 70663 172 М. 903 44652 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г., № 8918.
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