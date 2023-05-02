Штели Константин Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Штели
- Имя
- Константин
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 368
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12218. ШТЕЛИ, КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ, 26 л. Гр. г. Марксштадта; — Р. Т. трудкомм. обл. немцев Поволжья. Дезертир., лиш. св. до оконч. гражд. войны. Исп. 11 янв. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.