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Рыжев Георгий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыжев
Имя
Георгий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
21 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 304
Источник
Скан
Оригинальная запись
11265. Рыжев Георгий Дмитриевич, 34 л., Тверск. г., б. Калязинск. у., Сущевск. в., д. Ватицы. Ленинградск. Губсуд. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 21 нояб. 926.

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