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Рябченко Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рябченко
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
17 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8533. РЯБЧЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 36 л., Льговск. у., Шептуховск. в., д. Ветрино, В. Т. Триб. Зап. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 4 г. 8 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 17 марта 923.

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