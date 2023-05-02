Торговецкий Хаим-Лейб Гершков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Торговецкий
- Имя
- Хаим-Лейб
- Отчество
- Гершков
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140079. ТОРГОВЕЦКІЙ, ХАИМЪ-ЛЕЙБЪ Гершковъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Острога, 38 л.; — Винницк. О. С. 16 Сент. 909, 152, 977, 2 ч. 1651 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 4 г. Исп. 7 Окт. 909. | 906 39832 1655 У. | 903 102428 977 У. | 900 109700 1655 У. | 99 57243 172 М. | 99 38010 169 М. | 97 51156 169 М. (гдѣ мѣсто род. неправильно). | 92 67992 172 М. | 91 85687 172 М.
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