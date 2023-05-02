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Зайцев Филипп Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Филипп
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4812. ЗАЙЦЕВ ФИЛИПП ДМИТРИЕВИЧ, 42 л., Орловск. у., Шеншинск. в., д. Себякино. Московск. Губсуд. Ст. 113 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 ноября 923.

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