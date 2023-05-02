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Пономарев Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7876. ПОНОМАРЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 22 л., Майкопск. отд, ст. Тульской Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 95, 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 окт. 923

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