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Коробейников Степан Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коробейников
Имя
Степан
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 151
Источник
Скан
Оригинальная запись
5247. КОРОБЕЙНИКОВ СТЕПАН ИЛЬИЧ, 20 л., Верхкамск. окр., Ленвенск. р. и с. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 91, 1 ч. 106, 194, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11/ХІІ—24. 

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