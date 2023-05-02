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Тонковид Андрей Владимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тонковид
Имя
Андрей
Отчество
Владимиров
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
Источник
Скан
Оригинальная запись
140067. ТОНКОВИДЪ, АНДРЕЙ ВЛАДИМІРОВЪ. К. Васильков. у. и в., с. Мытницы, 21 г.; — Кіев. О. С., 134, 135, 1641 и 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 23 Окт. 909.

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