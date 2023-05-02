Тонковид Андрей Владимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тонковид
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Владимиров
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140067. ТОНКОВИДЪ, АНДРЕЙ ВЛАДИМІРОВЪ. К. Васильков. у. и в., с. Мытницы, 21 г.; — Кіев. О. С., 134, 135, 1641 и 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 23 Окт. 909.
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