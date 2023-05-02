Зубков Кузьма Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубков
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 23 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5026. ЗУБКОВ КУЗЬМА МАКСИМОВИЧ, 27 л., Козловск. у., Никольск. в., с. Красненкова-Осипова. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. 114, лиш. св. 1 г. Исп. 23 апреля 923.
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