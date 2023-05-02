Ефимов Алексей Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефимов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28304. ЕФИМОВЪ, АЛЕКСѢЙ ЕФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Псковск. г., Холмск. у., Троицк. в., д. Заполья, 30 л.; — СПБ. О. С., 121, 124, 134, 135, 152 и 3 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 16 Дек. 908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 103969. | 907 72648 180 М. | 907 40291 172 М.
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