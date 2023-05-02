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Андреенко Ефим Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреенко
Имя
Ефим
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
03 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
129506. АНДРЕЕНКО, ЕФИМЪ МАКсИмовъ. К. Сумск. у., г. Бѣлополья, 36 л.; — Сумск. У. С. 3 Авг. 909, 169 и 5 п. 170 М., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Сумск. у. отъ 18 Нояб. 908 г. (170¹ М.—тюр. 8 м.), тюр. 1 г. Исп. 17 Сент., счит. ср. съ 3 Марта 909.

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