Андреенко Ефим Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреенко
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129506. АНДРЕЕНКО, ЕФИМЪ МАКсИмовъ. К. Сумск. у., г. Бѣлополья, 36 л.; — Сумск. У. С. 3 Авг. 909, 169 и 5 п. 170 М., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Сумск. у. отъ 18 Нояб. 908 г. (170¹ М.—тюр. 8 м.), тюр. 1 г. Исп. 17 Сент., счит. ср. съ 3 Марта 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.