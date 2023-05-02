Щеголев Иван Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щеголев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 389
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13334. ЩЕГОЛЕВ ИВАН КУЗЬМИЧ, 20 л., Воронежск. г., Усманск. у., Верхнехавск. в., с. Врхне-Мазы. Н. С. 2 уч. Усманск. у. Ст. 194, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 23/ХⅠ—124.
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