Гапонов Василий Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гапонов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21947. ГАПОНОВЪ, ВАСИЛІЙ (ТРОФИМЪ) Егоровъ (онъ же Агафоновъ, Ивановъ и Кузнецовъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Тарск. у., Мало-Красноярск. в., д. Старо-Скирдинской, 36 л., рд. Брянск. у., Воронова. в., въ с. Погорѣловкѣ;—Томск. О. С., 115, 134, 135, 148, 9 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 82710, арест. отд. 1 г. Исп. 17 Дек. 908. 905 53399 169 М. | 99 46785 313 У. | 904 95986 169 М. | 96 83444 1655 У., по сов. сь приг., напеч. въ 95 г. № 88045. 904 65382 169 М. | 94 9598 169 М. | 900 89034 3183 и 1647 У. | 93 68635 169 М.
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