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Севастьянов Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Севастьянов
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
27 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
10376. СЕВАСТЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Воронежск. г., Усманск. у., Верхне-Хавск. в. и с. Н. С. 2 уч. Усманск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. В. З. С. 27/ѴІІІ — 24.

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