Глухов Александр Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глухов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48483. ГЛУХОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ПЕТровъ, 73 л. К. Тарск. у., Ново-Ягодинск. в., д. Табаровъ, рд. Сарапульск. у., Мостовинск. в., въ д. Пенезевкѣ (Пиньза тожъ);—М. С. 1 уч. Тарск. у., 27 Янв. 911, 16¹ М. и 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 7 м. Исп. 25 Февр. 911, счит. ср. съ 7 Дек. 910. 909 4854 Акц. У.
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