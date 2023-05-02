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Кузьмин Дмитрий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмин
Имя
Дмитрий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
16 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7419. КУЗЬМИН ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 21 г., Даниловск. у., Петропавловск. в., д. Большого-Михалево. Н. С. 1 р. Ярославск. у. Ст. 180, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 16 июля 923.

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