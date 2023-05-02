Прищепенко Игнатий Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прищепенко
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44379. ПРИЩЕПЕНКО, ИГНАТІЙ ЗАХАровъ. К. Старобѣльск. у., Никольск. в., сл. Шелистовки, 40 .1.; — Новочеркасск. О. С., 134, 135, 1651 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 14 Апр. 907.
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