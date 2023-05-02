Карпенков Николай Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпенков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4168. КАРПЕНКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 23 л., Дорогобужсв. у., Сафоновск. в., д. Левково. В. Т. пограничн. частей Западн. фр. Ст. 205а, лиш. св. 2 г. П. В. З. С.. 18/ІѴ—24.
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