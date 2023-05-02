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Карпенков Николай Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карпенков
Имя
Николай
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
18 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4168. КАРПЕНКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 23 л., Дорогобужсв. у., Сафоновск. в., д. Левково. В. Т. пограничн. частей Западн. фр. Ст. 205а, лиш. св. 2 г. П. В. З. С.. 18/ІѴ—24.

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