Гецевич Анна Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гецевич
- Имя
- Анна
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14094. ГЕЦЕВИЧ, АННА АНДРЕЕВНА, 37 л. Гр. Режицк. у., Галянск. в., д. Суняни; — Н. С. Петроградско-Нарвск. р. 2 отд. г. Петрограда. Спекуляция, пр. р. 6 м. Исп. 8 окт. 920.
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