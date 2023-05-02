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Альтерман Рейзя Дувидова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Альтерман
Имя
Рейзя
Отчество
Дувидова
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44839. АЛЬТЕРМАНЪ, РЕЙЗЯ ДУВИДОВА. Мщ. г. Бердичева, 16 л.; — М. С. 3 уч. Бердичев. окр., 6, 11 и 169 М., арестн. домъ 1½ м. Исп. 16 Мая 905.

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