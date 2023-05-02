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Девяткин Андрей Родионов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Девяткин
Имя
Андрей
Отчество
Родионов
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
46418. ДЕВЯТКИНЪ, АНДРЕЙ РОДІОНОВЪ. Сс.-посел. Красноярск. у., Сухобузимск. м., 43 л., рд. въ ст. Митякинской, Донск. обл.; — Иркутск. О. С. (во 2 р.), 134, 135 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 29 Апр. 905. | 98 97584 1642 У.

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