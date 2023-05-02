Девяткин Андрей Родионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Девяткин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Родионов
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46418. ДЕВЯТКИНЪ, АНДРЕЙ РОДІОНОВЪ. Сс.-посел. Красноярск. у., Сухобузимск. м., 43 л., рд. въ ст. Митякинской, Донск. обл.; — Иркутск. О. С. (во 2 р.), 134, 135 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 29 Апр. 905. | 98 97584 1642 У.
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