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Федосов Григорий Филимонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федосов
Имя
Григорий
Отчество
Филимонович
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 366
Источник
Скан
Оригинальная запись
12550. ФЕДОСОВ ГРИГОРИЙ ФИЛИМОНОВИЧ, 31 г., Иркутск. г., Тулунск. у., Барлукск. в. Иркутск. Губсуд. Ст. Ст. 3 Ч. 16, 2 Ч. 184, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 8/ХІ—24.

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