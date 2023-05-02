Дзендзиловский Евфимий Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дзендзиловский
- Имя
- Евфимий
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81934. ДЗЕНДЗИЛОВскіЙ, еВФИМіЙ Акимовъ (Евдокимовъ), 32 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Гайсинск. у., в. и м. Хащеватаго; — Винницк. О. С., 1 Апр. 911, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 23 Мая 911. | 905 73610 1654¹ У., съ зач. отбыт. наказ. по приг., напеч. въ 901 г. № 59520.
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