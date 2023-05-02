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Зюковский Ксаверий Викентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зюковский
Имя
Ксаверий
Отчество
Викентьев
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
46951. ЗЮКОВСКІЙ, КСАВЕРІЙ ВИКЕНТЬевъ. К. Ловичск. у., гм. Больмово, д. Воля-Шедловецкая, 24 л.; — СПБ. Ст. М. С. 51 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Іюня 905.

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