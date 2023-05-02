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Макаров Федор Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Федор
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
26177. МАКАРОВ, ФЕДОР АНТОНОВИЧ, 30 л. Гр. Глазовск. у., Афанасьевск. в., с. Христа; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 8 м., с зач. 8 м. пр. з. Осужд. 12 нояб. 920.

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