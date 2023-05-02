Макаров Федор Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макаров
- Имя
- Федор
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26177. МАКАРОВ, ФЕДОР АНТОНОВИЧ, 30 л. Гр. Глазовск. у., Афанасьевск. в., с. Христа; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 8 м., с зач. 8 м. пр. з. Осужд. 12 нояб. 920.
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