Лагуткина Мария Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лагуткина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7842. ЛАГУТКИНА МАРИЯ ПЕТРОВНА, 35 л., Московск. у., с. Вишняки. Н. С. Замоскворецк., р. г. Москвы. Ст. 140, пор. пр. 3 г. Исп. 16 янв. 923.
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