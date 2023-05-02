Лагуткина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛагуткина Мария Петровна

Лагуткина Мария Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лагуткина
Имя
Мария
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
16 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7842. ЛАГУТКИНА МАРИЯ ПЕТРОВНА, 35 л., Московск. у., с. Вишняки. Н. С. Замоскворецк., р. г. Москвы. Ст. 140, пор. пр. 3 г. Исп. 16 янв. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.