Галеев Мухамет-Фатых-Мухамег
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галеев
- Имя
- Мухамет-Фатых-Мухамег
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45971. ГАЛѢЕВЪ, МУХАМЕТЪ-ФАТЫХЪ-Мухамегъ. Зап. ряд. изъ к. Казанск. у., Кукморск. в., д. Уразла, 37 л.; — Костром. О. С., 134, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. Казанск. О. С. отъ 25 Апр. 903 г. и напеч. въ 903 г. № 5695, арест. отд. 4 г., съ сокращ. нак. по Выс. маниф. 904 г. на ⅓. Исп. 31 Мая 905 г., счит. ср. съ 3 Февр. 902.
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