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Авдо-Оглы Мге

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авдо-Оглы
Имя
Мге
Дата исполнения приговора
20 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
129275. авдо-оглы, мге. К. Эчміадзинск. у., с. Саатая, 42 л.; — Эриван. О. С., 114, 134, 135, 140, 148 и 3 ч. 309 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Мая 909. | 24 Окт. 908 г. Карсск. М. С. по 169 М., тюр. 3 м.

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