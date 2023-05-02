Авдо-Оглы Мге
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авдо-Оглы
- Имя
- Мге
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129275. авдо-оглы, мге. К. Эчміадзинск. у., с. Саатая, 42 л.; — Эриван. О. С., 114, 134, 135, 140, 148 и 3 ч. 309 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Мая 909. | 24 Окт. 908 г. Карсск. М. С. по 169 М., тюр. 3 м.
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