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Костромитин Леонид Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костромитин
Имя
Леонид
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6754. КОСТРОМИТИН ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ, 32 л., б. г. Петрограда, В. Т. Балтфл. и Крокрепост., Ст. ст. 105, 108, 113 ч. 1, 116, 180а, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 2 окт. 923.

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