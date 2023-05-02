Сафронова Ольга Никитична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сафронова
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Никитична
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28534. САФРОНОВА, ОЛЬГА НИКИТИЧНА, 29 л. Гр. Чернск. у., Селезневск. в., д. Восейково; — Н. С. Донск. уч. г. Москвы. Самогон., лиш. св. 5 л., в т. ч. 3½ г. условно. Исп. 2 дек. 920.
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