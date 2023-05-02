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Сафронова Ольга Никитична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сафронова
Имя
Ольга
Отчество
Никитична
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
28534. САФРОНОВА, ОЛЬГА НИКИТИЧНА, 29 л. Гр. Чернск. у., Селезневск. в., д. Восейково; — Н. С. Донск. уч. г. Москвы. Самогон., лиш. св. 5 л., в т. ч. 3½ г. условно. Исп. 2 дек. 920.

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