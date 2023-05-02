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Хрулькова Ирина Кузьминична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хрулькова
Имя
Ирина
Отчество
Кузьминична
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 379
Источник
Скан
Оригинальная запись
12999. ХРУЛЬКОВА ИРИНА КУЗЬМИНИЧНА, 28 л., Красноярск. у., Шалинск. в., д. Исорновки. Н. С. 5 уч. Иркутск. у. Ст. 180 л. «г», лиш. св. 1 т. П. в. з. с. 14/ХІІ—23.

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