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Андреев-Зайцев Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев-Зайцев
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
214. АНДРЕЕВ-ЗАЙЦЕВ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 17 л. Гр. Великолуцк. у.; — Н. С. 1 уч. Великолуцк. у. Хранен. краден., лиш. св. 5л. Исп. 9 окт. 919.

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