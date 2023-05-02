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Кочкин Филипп Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочкин
Имя
Филипп
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
03 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6862. КОЧКИН ФИЛИПП ЯКОВЛЕВИЧ, 32 л., Бугульминск. у., Чеканск. в. и с., В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 2 г., Исп. 3 июля 923.

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