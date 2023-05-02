Киденко Мефодий Макарьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киденко
- Имя
- Мефодий
- Отчество
- Макарьевич
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5854. КИДЕНКО МЕФОДИЙ МАКАРЬЕВИЧ, 22 л., Славгородск. у., Рассказовск. в. и с., Главсуд Якутск. АССР, Ст. 203 ч. 1, лиш. св. 1½ г., Исп. 14 окт. 923.
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