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Селюгин Капитон Богданович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селюгин
Имя
Капитон
Отчество
Богданович
Дата исполнения приговора
22 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
28594. СЕЛЮГИН, КАПИТОН БОГДАНОВИЧ, 26 л. Гр. Новгородск. у., Шимск. в.; — Н. С. 6 уч. Новгородск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. замен. пр. р. 6 м. Исп. 22 июня 920.

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