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Титаренко Иван Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Титаренко
Имя
Иван
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
Источник
Скан
Оригинальная запись
139943. ТИТАРЕНКО, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Сумск. у., Ворожбянск. в., х. Череватнаго, 16 л.; — У. Чл. О. С. по Сумск. у. 16 Сент. 909, 11, 13 н 170¹ М., подъ отвѣтств. надз. родныхъ. Исп. 16 Окт. 909.

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