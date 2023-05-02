Титаренко Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Титаренко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139943. ТИТАРЕНКО, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Сумск. у., Ворожбянск. в., х. Череватнаго, 16 л.; — У. Чл. О. С. по Сумск. у. 16 Сент. 909, 11, 13 н 170¹ М., подъ отвѣтств. надз. родныхъ. Исп. 16 Окт. 909.
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