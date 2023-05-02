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Капелькин Михаил Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Капелькин
Имя
Михаил
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
__ январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4279. КАПЕЛЬКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 л., г. Вязьмы. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. ст. 178, 180 п. «ж», 181, 3 ч. 208, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. І—23. 

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