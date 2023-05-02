Гайфуллин Калитулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гайфуллин
- Имя
- Калитулла
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1286. Гайфуллин Калитулла, 23 л., Башкирск. АССР, Бирск. к., Чураевск. в., д. Изимарино. В. Т. 1 стр. див. Ст. 1 ч. 9 П. В. П., лиш. св. 24 г. П. в. з. с. 22/ІІ—26.
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