Толстинев Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстинев Николай Яковлевич

Толстинев Николай Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Толстинев
Имя
Николай
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
29 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
29566. ТОЛСТИНЕВ, НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 20 л. Гр. Тамбовск. у., Митропольск. в. и с.; — П. С. при 1 карбате г. Тамбова. Кража, лиш. св. 2½ г. Исп. 29 мая 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.