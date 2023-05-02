Константиненко Степан Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантиненко Степан Никитич

Константиненко Степан Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Константиненко
Имя
Степан
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
6427. КОНСТАНТИНЕНКО СТЕПАН НИКИТИЧ, 22 л., Старобельск. у., Павловск. в., д. Роменкова, В. Т. 6 стр. корп., Ст. 202 ч. 1, лиш. св. 4 г., Исп. 13 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.