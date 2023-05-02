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Гусейн-Оглы Мевлюд

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусейн-Оглы
Имя
Мевлюд
Дата исполнения приговора
04 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
46381. ГУСЕЙНЪ-ОГЛЫ, МЕВЛЮДЪ. Под. с., жит. с. Верхн.-Джаджука, Ардаган. у., 20 л.; — Эриван. О. С., 6 п. 13 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 4 Мая 905.

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