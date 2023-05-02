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Свешников Прокофий Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Свешников
Имя
Прокофий
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
14 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 295
Источник
Скан
Оригинальная запись
98431. СВѢШНИКОВЪ, ПРОКОФІЙ СЕменовъ, 37 л. К. Уфимск. у., Богородск. в., д. Колендинской, рд. Котельническ. у., Красовск. в., въ с. Богородскомъ; — Красноярск. О. С., 18 Апр. 911, 1630 и 1682 У., каторж. раб. 7 л. Исп. 14 Іюня 911. | 909 30512 170 М.

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